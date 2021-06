85 medewerkers krijgen vast contract bij CNH

Bij CNH Industrial in Zedelgem krijgen 85 tijdelijke medewerkers een vast contract. Het bedrijf is bovendien nog op zoek naar 200 bijkomende medewerkers.

CNH Industrial maakt oogstmachines, zoals maaidorsers, waar door de goede graanprijzen een stijgende vraag naar is. Er is ook de nieuwe balenpers, recent gelanceerd en een groeiend succes in een nieuwe niche markt. Daarbij komt dat vorig jaar de VS‐productie van de rotormaaidorser naar Zedelgem is verhuisd. Dit maakt de productie in de fabriek in Zedelgem minder seizoensgebonden.

85 tijdelijke werknemers krijgen nu een vaste job. Verspreid over 12 maanden gaat het zelfs om zo’n 140 extra tijdelijke contracten die omgezet zijn naar vaste jobs. Het bedrijf is nu nog op zoek naar 200 bijkomende medewerkers, die na de zomervakantie kunnen beginnen. Zowel arbeiders (monteurs, manipulatoren, CNC‐operatoren, lassers en logistieke medewerkers / heftruckchauffeurs) als bedienden (teamleaders, bachelor‐ en ingenieursprofielen mechanica & elektromechanica) zijn er welkom.

Evelyne Vandevyvere: “Corona krijgt de tewerkstelling bij CNH niet klein, in tegendeel. Nog minstens 200 vacatures wachten op enthousiaste kandidaten. Dé kans voor wie aan mooie arbeidsvoorwaarden aan de slag wil bij een innovatieve wereldspeler."