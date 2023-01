"800.000 Chinese elektrische wagens via haven Zeebrugge naar Europa"

Tegen 2025 willen Chinese autoconstructeurs jaarlijks 800.000 elektrische wagens via de haven van Zeebrugge naar Europa verschepen.

Een enorme uitdaging is dat voor autobehandelaar ICO, want ze moeten uitbreiden en er is ook extra personeel nodig.

ICO in Zeebrugge is de laatste 20 jaar uitgegroeid tot de grootste haven-autoterminal ter wereld. Jaarlijks voeren schepen nu al 2 miljoen wagens af en aan. En daar komen dus ook nog de Chinese wagens bij. Tegen volgend jaar al 200.000, op termijn 800.000 per jaar.