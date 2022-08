"De strijd tegen kinderarmoede heeft nog een lange weg af te leggen, maar met deze actie dragen we alvast bij tot de bewustwording", aldus het team.

"Onze dankbaarheid is groot voor de organisatie van Ride To Unite. Want elke ingezamelde euro kunnen we goed besteden en gaat zonder omweg naar het Pelicanokind zodat we concrete hulp kunnen bieden: een dagelijkse warme maaltijd, deftige winterkledij, een tandartsbezoek of een schoolreis", klinkt het bij Stichting Pelicano.

