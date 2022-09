80% van tickets Open Monumentendag de deur uit

Komende zondag organiseert erfgoedorganisatie Herita opnieuw Open Monumentendag over heel Vlaanderen. De reservaties voor de activiteiten met een beperkt aantal plaatsen lopen goed. Al 80% van de beschikbare tickets zijn de deur uit.

In totaal worden zondag zo'n 800 gratis activiteiten over heel Vlaanderen georganiseerd. Ruim 620 daarvan zijn vrij toegankelijk. Voor de 180 andere activiteiten moeten de bezoekers vooraf reserveren en die reservaties lopen heel vlot binnen. 80% van de beschikbare plaatsen is al ingenomen.

Uitverkocht

Zo waren alle plaatsen voor de schrijnwerkwandeling in Brugge zelfs op 5 minuten tijd geboekt. Ook voor de Belle Epoque wandelingen in Blankenberge kan niemand meer aansluiten.

Late beslissers kunnen nog altijd terecht bij de vele vrij toegankelijke activiteiten. Ook Vlaams minister voor Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) zet een aantal bezoeken op de planning.