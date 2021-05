80-tal transmigranten aangetroffen in Oostduinkerke

Aanvankelijk troffen ze een busje met 9 transmigranten aan bij de zee ter hoogte van het beschermd monument “Waldersee”. Daarop kamden ze het strand en de duinen uit en zochten ze ook op zee om zeker te zijn dat er zich niet meer personen schuilhielden of om gevaarlijke situaties te vermijden. Al snel liep dat aantal op tot 40 en later tot 80 transmigranten. De politie trof ook een grote niet zeewaardige zodiac aan om de oversteek te maken. Verschillende naburige politiezones kwamen bijstand verlenen.

De 80-tal transmigranten, grotendeels Vietnamezen, werden overgebracht naar het centraal politiehuis in Koksijde. De dienst vreemdelingenzaken zal verder over hun lot beslissen. De dienst slachtofferhulp van PZ Westkust is eveneens ter plaatse om de transmigranten op te vangen.

Al tweede keer in week tijd

Het is al de tweede keer in een week tijd dat een grote groep transmigranten de oversteek wil wagen. Vorige week moesten de hulpdiensten nog uitrukken voor een 50-tal vluchtelingen die in de problemen waren gekomen in een bootje op zee.

"Het blijft dweilen met de kraan open," zegt burgemeester Vanden Bussche. "Als voorzitter van de politiezone en tevens burgemeester van Koksijde vraag ik dan ook dat er dringend bijkomende middelen worden ingezet voor de transmigratie via smallboats. Ik heb dan ook onmiddellijk een overleg gevraagd met de gouverneur van West-Vlaanderen."

Lees ook: