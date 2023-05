80-tal bommen uit WOI aangetroffen in Zonnebeke

De rokende bom werd bij graafwerken gevonden in de Schipstraat in Zonnebeke. Bij hun aankomst trof ontmijningsdienst DOVO naast de rokende bom ook nog een 80-tal andere Duitse projectielen uit de Eerste Wereldoorlog aan. De ontmijningsdienst ruimde de rokende bom op en onderzocht ook de staat van de andere projectielen. Die bommen blijken aan elkaar te kleven waardoor de vrees bestaat dat de bommen bij het weghalen ook zouden kunnen scheuren en lekken. Daarbij kan fosgeengas vrijkomen. Dat is een giftig gas dat in de Eerste Wereldoorlog als strijdmiddel is gebruikt. Het is een kleurloos gas en ruikt naar hooi. Een tweede en derde ploeg van DOVO zijn intussen onderweg naar Zonnebeke.

Tijdens de interventie werd een buurtbewoonster met twee jonge kinderen geëvacueerd. Doordat de windrichting tijdens de interventie veranderde, werden nog twee andere huizen geëvacueerd.