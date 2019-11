80 rusthuisbewoners palmen nieuwbouw in

Dat is een gigantische verhuisoperatie binnen de twee stedelijke woonzorgcentra. In een nieuwbouwvleugel op de site van woonzorgcentrum Lacourt zijn tientallen nieuwe kamers gerealiseerd die aan de hedendaagse comfortvraag en noden beantwoorden. De verhuizing is alvast tot in de puntjes voorbereid en gepland en uitgeschreven in een draaiboek. Logistieke medewerkers van de stad, maar ook studenten van het Vesaliusinstituut helpen alles in goede banen te leiden. De nieuwbouwvleugel wordt in december officieel geopend.