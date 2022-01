80 procent minder transmigranten gevat in haven Zeebrugge

In de haven van Zeebrugge zijn het afgelopen jaar 80 procent minder transmigranten gevat dan in 2020. Dat meldt de CEO van de haven Tom Hautekiet vrijdag tijdens de voorstelling van de jaarcijfers van de haven.

Haven Zeebrugge zette het afgelopen jaar extra in op de problematiek rond transmigratie.

De haven van Zeebrugge heeft het afgelopen jaar sterk ingezet om transmigratie via de haven in te perken. De haven voerde onder meer extra infrastructuurwerken uit om de haven veiliger te maken. Daardoor werden in 2021 80 procent minder transmigranten gevat in havengebied in vergelijking met het voorgaande jaar.

Dat de haven zo inzet op de transmigratieproblematiek hoeft niet te verwonderen. "De gebeurtenis met de koelcontainer in Essex die heel wat mensen het leven kostte, heeft daar een impact op gehad. Als ik van één iets wakker lig, is het dit thema. Mijn grootste zorg is dat ik een telefoon zou krijgen over mensen die hier opgesloten zouden zijn in een container", zegt havenbaas Tom Hautekiet.

Ook in de toekomst investeert de haven verder in veiligheid. "We bouwen een Central control room waar alle camerabeelden van het havengebied samengebracht worden ter controle. Ook wordt artificiële intelligentie ingezet om zo Zeebrugge zo onaantrekkelijk mogelijk te maken om de oversteek te maken", aldus Hautekiet.