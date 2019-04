80 postbodes gebeten door honden in 2018

Zowel in 2017 als in 2018 waren er 80 bijtincidenten bij postbodes in België. Dat is een daling tegenover 2016. Toen waren er 94. In 2014 waren er 69 en in 2015 75. Dat zegt liberaal Kamerlid Sandrine De Crom uit Brugge.

Bpost had in 2017 een half miljoen euro kosten omwille van bijtincidenten bij postbodes. Ongeveer bij 1 op 3 bijtincidenten leidt dit tot ziekteverlof bij postbodes. “Er is dus wel menselijk leed aan verbonden. Niet enkel de bijtwonden op zich, maar ook nadien kan de postbode angst hebben om bijvoorbeeld post te bedelen bij huizen waar een hond aanwezig is”, zegt De Crom.

Minister van Post De Backer geeft aan dat Bpost al een aantal maatregelen voor neemt. Er zijn infocampagnes en er is een workshop over omgaan met honden. “We zien helaas dat slechts 300 medewerkers die workshop effectief volgen. Dat is veel te weinig”, zegt De Crom. Elke postbode komt vroeg of laat in zijn loopbaan is aanraking met honden.