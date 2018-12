80 jobs sneuvelen bij Betafence

Bij Betafence in Zwevegem sneuvelen 80 van de 350 jobs. Dat is gisteren gezegd geweest op een bijzondere ondernemingsraad. Het gaat om 52 arbeidersjobs en 28 bediendefuncties.

De directie investeert 8 miljoen in de site, wat op zich wel goed is, maar door die modernisering is er ook minder personeel nodig. Vakbonden en arbeiders reageren heel ontgoocheld op dit nieuws. “Dit gaat om bijna een derde van het personeel, dit is een bittere pil,” zeggen ze. Vandaag wordt er niet voluit gewerkt, volgens de vakbonden zijn de werknemers nog altijd aangeslagen van het nieuws. Volgende week is er overleg.

Betafence is marktleider in omheiningen en toegangscontrole. Ooit was het een afdeling van Bekaert maar nu is het in Amerikaanse handen.