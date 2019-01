8 West-Vlaamse gemeenten nog niet aangesloten bij BE-alert

Het gaat hierbij om de gemeenten Ingelmunster, Ruiselede, Oostrozebeke, Mesen, Alveringem, Lo-Reninge, Vleteren en Moorslede.

Gaan voor 100 % BE-Alert proof

Nochtans heeft de gouverneur meermaals een oproep gedaan richting deze gemeenten om zich aan te sluiten, dit nog heel recent bij de eedaflegging van de nieuwe burgemeesters. Hij kan de steden en gemeenten echter niet verplichten om er zich bij aan te sluiten en zal dit verder blijven bepleiten bij de gemeenten. Hij zal zijn vraag tijdens de opleiding noodplanning en crisisbeheer van begin maart nog eens herhalen zodat in navolging van de provincie Limburg 100% van de gemeenten zijn aangesloten.

In Vlaanderen zijn momenteel meer dan 90 procent van alle steden en gemeenten aangesloten op het alarmeringssysteem. Steden en gemeenten die BE-Alert ondertekenden, hebben net zoals de provinciegouverneur de mogelijkheid om iedereen die in de buurt van een incident is te verwittigen via sms.

7 maal nut bewezen

De afgelopen 2 jaar heeft BE-alert al reeds 7 maal actief geweest in onze provincie. Dit omwille van verschillende omstandigheden.

Hieronder een overzicht van de interventies:

Datum Noodsituatie Gemeente/ Stad 11 december 2017 Stroomonderbreking Diksmuide 11 december 2017 Winterproblematiek Ardooie 2 januari 2018 Activatie 1722 Torhout 16 januari 2018 Stormwind Bredene 15 oktober 2018 Gaslek Oudenburg 14 november 2018 Probleem rioleringsnetwerk Middelkerke 19 december 2018 Industriebrand Waregem

Het project BE-Alert werd midden juni 2017 gelanceerd door toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Met BE-Alert kunnen inwoners via sms op de hoogte gebracht worden van een noodsituatie.

Iedere stad of gemeente kan aansluiten bij BE-Alert. "In het belang van de veiligheid van de inwoners is het dus van groot belang dat de resterende steden en gemeenten zich nu wel zeer snel aansluiten op het systeem”, besluit het provincieraadslid Johan De Poorter.