8 ultrasnelladers in West-Vlaanderen

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) zal op 49 locaties langs snel- en gewestwegen in Vlaanderen ultrasnelladers van 150kW uitrollen. In West-Vlaanderen komen er voor juni 2024 acht plaatsen met ultrasnelladers.

Het gaat specifiek om meerdere dienstenzones, carpoolparkings, Hoppinpunten en Park & Rides. "De parkings langs grote en drukke verkeersassen zijn belangrijke en strategisch gelegen locaties om onze laadinfrastructuur uit te breiden", aldus de minister.

"Zo zorgen we dat er langs grote verkeersassen om de 25 kilometer laadinfrastructuur wordt aangeboden. We voorzien hiervoor 5,4 miljoen euro." "Met het oog op de omschakeling naar zero-emissievoertuigen, zoals ook opgenomen in het Vlaams Klimaatplan, is een versnelde uitbouw van laadinfrastructuur noodzakelijk", aldus Peeters.

"Laadinfrastructuur langs onze autowegen geeft het vertrouwen aan de bestuurders van elektrische wagens om altijd nabij te kunnen 'laden', zo stimuleren we de transitie naar zero-emissiewagens.