8 procent van bezoekers ‘Skankerz’ heeft drugs op zak

Eén persoon was in het bezit was van vijftien hoeveelheden synthetische drugs, klaar voor verkoop. Bij een huiszoeking achteraf vond de politie iets meer dan 400 gram van dezelfde drugs. Daarop werd de verdachte gearresteerd.

Voor veilig uitgaansleven

De politiezone van Oostende zet geregeld in op drugscontroles tijdens acties en evenementen Burgemeester Bart Tommelein: “Zoals in het bestuursakkoord van onze vernieuwingscoalitie staat, voeren we in samenwerking met de politie en alle andere actoren een intens anti-drugsbeleid. Tegen drugdealers treden we keihard op. Dankzij gerichte controles door de politie houden we het Oostendse uitgangsleven veilig voor iedereen.”

Korpschef Philip Caestecker: “Ik sta 100 % achter een positief uitgaansklimaat en de vele leuke aspecten die aan dergelijke evenementen verbonden zijn. Net om die leefbaar te houden en te garanderen dat dit ook in de toekomst mogelijk blijft, moeten we blijvend inzetten op deze controles. Zo kunnen onze jongeren op een veilige en gezonde manier blijven genieten van de vele evenementen die Oostende te bieden heeft.”