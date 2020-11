8 personen opgepakt voor geplande betoging in Kortrijk

De politie heeft acht mensen gisterenavond bestuurlijk opgepakt die van plan waren om te betogen in het centrum van Kortrijk.

De betoging werd niet aangevraagd, er was geen toelating voor. De politiediensten waren goed voorbereid en hadden controleposten voorzien op alle grote en kleine invalswegen naar de stad. Op die manier kon alle bestuurders en passagiers van de inrijdende voertuigen gecontroleerd worden. De politie vroeg telkens naar de reden van hun bezoek aan de stad. Daarnaast was ook zichtbare en anonieme politie aanwezig in de stationsomgeving, waar voetgangers en kleine groepjes personen werden aangesproken en gecontroleerd. Ook alle reizigers van enkele aankomende treinen werden gecontroleerd.

"Alle personen die de intentie hadden om te betogen, werden gevraagd om te vertrekken. Het overgrote deel vertrok ook vrijwillig. Bij acht personen lukte dit niet. Zij werden allen bestuurlijk aangehouden", zegt de woordvoerder van de politiezone.

