Het grootste deel gaat naar grote werken zoals een volledige nieuwbouw. De rest gaat naar kleinere verbouwings- en renovatiewerken zoals de modernisering van bestaande schoolgebouwen. De grootste som, 4,1 miljoen euro gaat naar het Vabi in Roeselare. “Ook al staan in deze coronatijden vele klaslokalen leeg, we blijven investeren in onze schoolgebouwen”, zegt Weyts. “Vlaanderen investeert deze regeerperiode drie miljard euro in schoolinfrastructuur.”