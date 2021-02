8 jaar wordt 20 maanden cel: forse strafvermindering voor beruchte "schrik van de horeca"

De vrouw uit Bredene die bekend staat als de tafelschuimster die aan de kust en in Brugge geregeld toesloeg, krijgt in beroep een flink mildere straf.

De vrouw staat bekend voor een hele reeks feiten over heel Vlaanderen, maar vooral aan de kust en in Brugge: ze ging uit eten maar betaalde niet. Alles samen had ze daarvoor al meer dan acht jaar cel gekregen. In 74 zaken krijgt ze in beroep nu een fors lagere straf. Van bijna zeven jaar cel en meer dan 22.000 euro naar twintig maanden cel. Binnenkort komen nog enkele zaken in beroep voor, maar de vrouw zal er dus vanaf komen met een mildere straf.

Haar advocaat Peter Gonissen spreekt van een geweldig goed nieuws: “De vrouw verdient enige rehabilitatie vind ik. Er zijn nu nog een viertal zaken lopende in het Hof van Beroep te Gent. Daar kan ze nog straf voor kijken, maar het is fundamenteel dan helemaal achter de rug.”

