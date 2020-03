8 Izegemse DJ’s draaien plaatjes vanuit hun garage

Het zijn barre tijden voor iedereen. Nu alles dicht is en alle activiteiten afgelast zijn, blijven ook de dj’s verweesd achter, al kriebelt het wel om weer aan de slag te gaan.

DJ Bert Leplae stelde daarom afgelopen vrijdag zijn muziekinstallatie in de garage op en liet de hele buurt meegenieten van een klein uurtje opbeurende muziek in deze donkere tijden. Even een feestje bouwen mag, maar niet samen of in groep: de toehoorders bleven netjes in de deuropening van hun woning staan.

Verveling doorbreken

Met hun muzikale Corona-actie willen de initiatiefnemers iedereen een hart onder de riem steken en mensen heel even uit hun isolement halen en de verveling doorbreken.