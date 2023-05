8 gratis Radio2 Parkies-concerten in Middelkerke

Op acht donderdagavonden in juli en augustus kan je in het Normandpark van Middelkerke terecht voor de 32ste gratis Radio 2 Parkies-concerten. De bijzondere festivalsetting, omgeven door groen, op een unieke locatie in de buurt, opent al om 19u00, zodat iedereen verspreid kan instromen voor een tof plekje op het terrein, een hapje en een drankje. Naast een inloopprogramma, staan ook alle artiesten met hun muzikanten op het podium.

Line-up:

Op 6 juli is het aan Karen Damen om de avond te openen en dat met een voorsmaakje van haar nieuwe ‘One Woman Show’. Aansluitend is het de beurt aan Topguns, dat het publiek meepakt op een nostalgische muzikale trip naar de 80’s. Topguns is de nieuwste band rond zanger Sean Dhondt, Karen Damen’s echtgenoot en drummer Anthony Van der Wee, en gitarist John Miles Jr.(zoon van). Het zijn de eerste optredens van deze nieuwe band met ervaren en gelijkgestemde zielen. Ze zullen het publiek voluit laten meezingen, tijdens de laatste Radio2 Parkies-avond, met de pure 80’s-classics van o.a. Phil Collins, Bruce Springsteen, Simple Minds, INXS e.v.a.

Op 13 juli zijn de Soulbrothers Wim Soutaer, Charles Van Domburg en Vincent Goeminne van de partij.

Op 20 juli komen Mathias Vergels en zijn musicerende mannen van Het Goede Voorbeeld, inclusief Mathias zijn nieuwste single ’Te mooi om waar te zijn’.

27 juli is Fietsfanaat Garry Hagger te bewonderen in Middelkerke, die met ‘Het Allermooiste’ meer dan 30 jaar geleden doorbrak bij het grote publiek. Hij oogt scherp, heeft veel energie en vooral goesting om met zijn muzikanten deze zomer het publiek plat te spelen. Zijn krachtige stemgeluid is nog steeds het handelsmerk van deze topentertainer. Met frisse popnummers, zoals ‘Alles wat ik wil’, ‘Alleen bij haar’, maar ook zijn nieuwste single ‘Kom bij mij’, blijft hij actueel en is hij mee met z’n tijd en die speelt hij op 27 juli.

Op 3 augustus komt onze Eurovisiesongfestival-revelatie Gustaph langs, die met zijn ‘Because of You’ recent 7de werd in Liverpool. Gustaph laat het publiek maar wat graag meegenieten van zijn unieke, veelzijdige stemgeluid. Stilstaan is geen optie, want deze kerel heeft zoveel talent dat hij werkelijk iedereen aan het dansen brengt.

Op 10 augustus concerteert de veelzijdige MAKSIM, die als ‘Vincent’ in de populaire Ketnet-serie #LikeMe bekend werd bij het grote publiek. Met zijn succesvolle debuutalbum ‘MAKSIM’ heeft hij heel wat stappen voorwaarts gezet en in afwachting van de opvolger, scoorde hij zopas nog een hit met zijn nieuwste single ‘Onder Invloed’.

17 augustus staat The Rocket Guy op het podium in Middelkerke. The Rocket Guy laat je lekker meegenieten van het schitterende repertoire van de excentrieke, iconische Britse wereldartiest Elton John. ‘i’m Still Standing Standing’, ‘Rocket Man’, ‘Your Song’ en nog veel meer hits passeren de revue.

Günther Neefs sluit op 24 augustus de Radio2 Parkies-concerten af in De Middelkerke. In ‘Liefde voor Muziek’ is Günther Neefs, zoon van de iconische Louis, dit seizoen één van de absolute smaakmakers. De voorbije jaren bracht Günther 15 gevarieerde Nederlands- en Engelstalige albums uit, waarvan er enkelen werden bekroond met goud en platina. Uit dat repertoire, aangevuld met nummers uit zijn aankomende nieuwe album ‘De kracht van muziek’, is hij met zijn 3-Band de perfecte afsluiter van een mooie zomer.