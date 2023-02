8 doden in Oostende: watersnood van 70 jaar geleden trof ook onze kust

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 leidde een combinatie van een zware storm en springtij tot een zware watersnood die vooral in Nederland een bijzonder zware menselijke en materiële tol eiste. Ook in ons land kwam een 30-tal mensen om, waarvan 20 aan onze kust, 8 in Oostende.

De watersnood van 1953 was zowel in Nederland als België de zwaarste natuurramp van de 20e eeuw. In Nederland kwamen 1.836 mensen om, belandden 100.000 mensen op straat en raakte 200.000 hectare grond overstroomd. In ons land waren er 28 doden te betreuren.

De storm sloeg in ons land toe in de kuststreek en in de gemeenten en steden langs de Schelde. Het waterpeil bereikte die nacht aan onze kust een peil van meer dan 7 meter. Overal sneuvelden dijken en watermuren. In een mum van tijd stond de binnenstad van Oostende blank. Aan de oostrand van de stad in de buurt van de Spuikom vielen acht doden, in hun slaap verrast door het water. Robert Simoen, ooggetuige: “De overstroming was één grote ellende. Het ergste was in de stad Oostende. Elders waren er natuurlijk ook wel dijken doorgebroken en hier en daar overstroomde een villa, zoals aan de Krokodil in Middelkerke. Maar het ergste was onze laaggelegen binnenstad die onderliep. Dat was verschrikkelijk.”

Maar anders dan in Nederland overstroomden in ons land geen volledige landtongen, maar vooral landbouwgebied. Dat verklaart de lichtere balans na de passage van de storm, al waren de gevolgen voor de honderden slachtoffers in ons land niet veel anders dan voor de honderdduizenden Nederlanders die de storm boven hun have en goed zagen trekken.

Golf van solidariteit

In Oostende kwam meteen een grote golf van solidariteit op gang. Ook kwam de jonge koning Boudewijn de vele getroffen families een hart onder de riem steken. Het duurde weken voor alles hersteld was, en velen hebben de ellende van de winter van 1953 nooit vergeten.

Na deze zware overstromingen besliste de Nederlandse regering de Deltawerken op te starten. Doel van die ingrijpende werken was het land voorgoed te beschermen voor de kracht van het water.

In ons land werden nog niet meteen gelijkaardige werken opgestart. Wel werd er gesleuteld aan de taken van de polders en wateringen en kwamen er aanpassingen aan de waarschuwingssystemen. Later werd het Sigmaplan uitgewerkt.