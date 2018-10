7de nederlaag op rij voor Essevee

Op de negende speeldag in de Jupiler Pro League heeft Zulte Waregem voor de zevende opeenvolgende keer verloren. Tegen Anderlecht -ook al een ploeg in crisis- werd het 1-2.

Pas na 20 minuten kwam de match op gang. Gerkens vergat het leer binnen te duwen en op het halfuur werd een poging van Bakkali van de lijn gekeerd. Zulte Waregem had aan de overzijde meer succes, maar het kopbaldoelpunt van Harbaoui werd afgekeurd. Scheidsrechter Lardot zag er een duwfout op Sanneh in. De thuisploeg zat nu beter in de match, maar toch klom Anderlecht op voorsprong. Zakaria Bakkali (43.) krulde de 0-1 in de winkelhaak. Het eerste doelpunt van RSCA in 313 minuten en voor Bakkali zijn eerste sinds december 2016.