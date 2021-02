De nieuwe studentenkamers komen in de Lekkerbeetstraat, in de voormalige gebouwen van De Middenstand, waar Unizo zijn kantoren had. Sinds vorig jaar is er geen stop meer op het bouwen van nieuwe studentenkoten in Kortrijk. Het aantal studenten is in Kortrijk op zeven jaar tijd gestegen. Van goed 9.000 naar bijna 15.500. Het project, in het stadscentrum, komt tegemoet aan de vraag.