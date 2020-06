77-jarige CEO in cel na grote drugsvangst

"Dankzij een internationale samenwerking tussen de Belgische en Nederlandse justitie is de onderzoeksrechter van Brugge erin geslaagd een internationaal vertakt drugsnetwerk op te rollen", klonk het eerder deze week in een persbericht van het parket nadat speurders zo'n 3,2 ton cocaïne wisten te onderscheppen. De drugs, waarvan de straatwaarde op 160 miljoen euro wordt geschat, zat verstopt in containers met mangaanerts.

Smokkel via bedrijf

In de zaak werden al snel 6 verdachten aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter. Onder hen een 77-jarige CEO van een bedrijf dat gespecialiseerd is in energie en het ontzilten van zeewater. De man werd woensdagochtend samen met zijn vrouw in hun villa in Knokke opgepakt door de politie. Via zijn bedrijf zou hij de onderschepte cocaïne uit Brazilië naar België en Nederland willen smokkelen, al ontkent de man de beschuldiging formeel. Gelijktijdig werden ook de zoon van de man, alsook zijn schoonzus en haar zoon opgepakt. Een zevende verdachte werd in Nederland opgepakt, met het oog op de overlevering aan het Belgische gerecht.

De verdachten zullen komende dinsdag in Brugge voor de raadkamer moeten verschijnen. Dan zal beslist worden of ze al dan niet langer in de gevangenis moeten blijven.

Lees meer: