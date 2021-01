77 extra Shop & Go parkeerplaatsen in Roeselare

Er komen 77 extra Shop & Go parkeerplaatsen in Roeselare. Daar kan je een half uur gratis parkeren. Alles samen zullen er 188 zulke parkeerplaatsen zijn.

Onder meer de markt wordt één grote Shop & Go-zone, net als delen van de belangrijkste winkelstraten in het stadscentrum. De parkeerautomaten zullen daar dan ook verdwijnen. Volgens de stad zijn de extra shop&go-plaatsen ideaal voor iemand die snel iets moet ophalen in een winkel. Zo’n parkeerplaats herken je in Roeselare aan de rode streep naast het parkeervak.