75-jarige riskeert twee jaar cel voor kinderporno

S.E. was niet alleen in België maar ook in de Verenigde Staten al eerder veroordeeld voor zedenfeiten met minderjarigen. In Amerika kreeg hij al vijf en tien jaar cel, waarna hij werd teruggestuurd naar zijn thuisland. Hij kwam later in De Haan terecht via een huwelijk met een Belgische en daar is hij hervallen. Na twee huiszoekingen ontdekte de politie verschillende foto's van schaarsgeklede jongens en zo'n duizend bestanden met kinderporno op zijn laptop.

Hardleers

De zeventiger kreeg in 2013 al een waarschuwing. "Maar we hebben hier te maken met een hardleerse pedofiel die zijn gedrag niet veranderde", klonk het bij procureur Mike Vanneste. Maar de verdediging benadrukte dat E. geen enkele seksuele handeling stelde bij de minderjarigen, die zich ook positief over hem uitlieten. De beklaagde voelt zich naar eigen zeggen 15 à 16 jaar. "Hij beseft wel degelijk dat hij een probleem heeft en wil daarvoor residentieel behandeld worden", aldus meester Jorn Verminck, die dus aandrong op een voorwaardelijke straf.

De effectieve uitspraak volgt op 12 maart.