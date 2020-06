De afgelopen 24 uur zijn er 74 nieuwe bevestigde coronabesmettingen geregistreerd en 2 overlijdens. Er werden 20 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Dat meldt Sciensano in hun dagelijks rapport op zaterdag.

Van de nieuwe gevallen werden er 56 gerapporteerd in Vlaanderen, 11 in Wallonië en 7 in Brussel. Wat de overlijdens betreft waren het er 2 overlijdens in Vlaanderen. In Wallonië en Brussel stierven er gisteren geen mensen ten gevolge van COVID-19.

308 ziekenhuisbedden bezet

In het ziekenhuis werden 20 nieuwe patiënten met het coronavirus opgenomen, terwijl 42 patiënten het ziekenhuis mochten verlaten. Dat maakt dat er nog 308 patiënten in het ziekenhuis liggen, waarvan 50 op intensieve zorgen.