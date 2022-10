In het concertgebouw van Brugge is het 73ste academiejaar van het Europacollege officieel geopend.

Dat gebeurt altijd met een speech van een bekende Europeaan, en dat is dit jaar Roberta Metsola uit Malta, de voorzitter van het Europese parlement. Herman Van Rompuy, ex-voorzitter van de Europese raad, zit de opening voor. Het Europacollege bestaat sinds 1949, en heeft sinds 1992 ook een campus in Polen. In Brugge kunnen 350 studenten uit 50 landen kiezen uit 6 studierichtingen.