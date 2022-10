72-jarige Bruggeling krijgt vijf jaar cel na verkrachting jonge vrouw

Een 72-jarige man uit Brugge is veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan drie jaar effectief, door het Hof van beroep in Gent. De man verkrachtte in 2016 een 23-jarige zwakbegaafde en autistische vrouw.

De twee leerden elkaar kennen in een Brugs fitnesscentrum, waarop ze daarna regelmatig samen gingen sporten. Het ging echter verder toen ze afspraken in B&B's en sauna's om er seks te hebben. Volgens de beklaagde stemde het slachtoffer, de 23-jarige vrouw, daarmee in. In eerste aanleg werd de man door de Brugse rechter dan ook vrijgesproken.

Toch een veroordeling

Maar nu heeft het Hof van beroep in Gent zich uitgesproken over de feiten. Daar geloven ze niet dat de vrouw ermee instemde. De man kreeg een celstraf van vijf jaar, waarvan drie jaar effectief.