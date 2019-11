700 scholen gaan voor dag zonder afval

De organisatie actief rond een duurzame samenleving wil naar aanleiding van de Europese Week van de Afvalvermindering aan afvalpreventie doen met de actiedag 'Zero Afval'.

"De leerlingen vermijden wegwerpverpakkingen door een brooddoos, drinkbus of andere herbruikbare verpakking te gebruiken. Of ze organiseren een actie tegen voedselverspilling door te koken met voedsel dat anders in de vuilnisbak zou belanden", zegt Ineke Eechaute, projectmedewerker bij GoodPlanet.

Wij trokken naar de vrije basisschool in Desselgem. Deze week wordt daar extra aandacht besteed aan afvalpreventie. En eigenlijk staat het hele schooljaar er in het teken van duurzaamheid en verstandig omgaan met het milieu.