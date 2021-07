700 fans gaan uit de bol tijdens liveshow Regi

Gisterenavond mocht Regi de aftrap geven van een reeks concerten op het strand van Zeebrugge. Voor de muzikant was het zijn eerste liveshow in anderhalf jaar. 700 fans gingen uit hun dak.

Grote evenementen met veel publiek worden vandaag weer op de korrel genomen door de stijgende cijfers. Maar organisator Grid Live in Zeebrugge had duidelijk alles onder controle, ook al is het voor het publiek niet altijd even duidelijk hoe het zit met de maatregelen.

"De mensen denken van, we hebben gezien op het nieuws dat er 75.000 mensen naar Pukkelpop mogen, waarom moeten wij hier ons mondmasker nog aanhouden. Dat is een groot probleem op dit moment. Mensen snappen het niet. Ik denk dat de politici het zelf moeilijk snappen. Als organisator hebben we het heel moeilijk", aldus organisator Jeffrey Vanhaeren.