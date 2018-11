700 chauffeurs betrapt in autoluwe winkelstraten in Brugge

Slimme camera’s hebben al meer dan 700 bestuurders betrapt die door de autoluwe winkelstraten rijden in Brugge. Goed voor bijna 41.000 euro aan boetes, maar extra signalisatie komt er niet.

Op zaterdagen en shoppingzondagen zijn de Brugse winkelstraten autoluw. Sinds deze maand krijgen bestuurders die erdoor rijden ook effectief een boete. Voordien kwamen ze ervan af met een waarschuwing. Per namiddag betrappen ze gemiddeld 165 wagens in de Zuidzandstraat. In de Geldmuntstraat filmen de camera’s gemiddeld 12 bestuurders.

