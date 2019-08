70-tal ooievaars gespot op weg naar zuiden in Rekkem

De ooievaars maken rond deze tijd hun jaarlijkse trek naar het zuiden waar ze zullen overwinteren. Het zijn vooral jonge ooievaars die nu aan die reis beginnen, hun ouders vliegen hen meestal iets later achterna. Maar de tocht is niet zonder gevaren.

Vuinisbelten

Veel ooievaars houden zich overigens op in de buurt van vuilnisbelten op het Iberische schiereiland (Spanje en Portugal), waar ze veel voedsel vinden. Maar dat is binnenkort verleden tijd, want Europa heeft bevolen dat die open stortplaatsen gesloten moeten worden. In het Zwin hebben ze daarom enkele ooievaarsjongen van een zendertje voorzien om te kijken hoe ze op die nieuwe ontwikkeling zullen reageren. Het valt maar af te wachten of ze daardoor doorvliegen naar Afrika.

(Lees verder onder foto van Alyssia Zey)

