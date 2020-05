70 personeelsleden van Colruyt Kuurne in quarantaine

Alle personeelsleden van grootwarenhuis Colruyt in Kuurne zitten in thuisquarantaine, nadat op één week tijd tien van hen positief testten op corona. Maar voor de klanten is er geen enkel gevaar.

Dat bevestigt burgemeester van Kuurne Francis Benoit op zijn Facebookpagina.

"Alle 70 werknemers van Kuurne zijn tijdelijk niet meer actief. 10 medewerkers werden positief getest. Vandaar deze drastische beslissing. Colruyt hanteert strenge veiligheidseisen en dit leidt tot grote impact. De Colruyt Kuurne is opnieuw open met andere medewerkers uit andere regio’s, die ook getest werden."

Geen enkel gevaar

"Er is geen echter gevaar voor de volksgezondheid als klant. Alles is ontsmet. Als burgemeester wil ik hiermee de dappere en verregaande beslissing van Colruyt onderschrijven. Ze werken hier zeer secuur en nemen geen risico. Als burgemeester stip ik hiermee nogmaals aan dat de crisis en risico’s er nog steeds zijn. En we niet naïef mogen zijn. Blijf daarom secuur ALLE preventieve maatregelen secuur volgen. En ook een oproep dat elke handelszaak, hoe groot of hoe klein ook , tot in de details met alles in orde moet zijn en blijven."