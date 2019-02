70 flats op site Kliniek Zwarte Zusters Ieper

Zwarte Zusters

De ‘Kliniek van de Zwarte Zusters’ kwam in 2008 grotendeels leeg te staan toen haar activiteiten werden opgenomen in het Jan Yperman Ziekenhuis. Het was al langer duidelijk dat de site een nieuwe bestemming zou krijgen.

Sloopwerken

Sinds kort zijn de sloopwerken aan het hoofdgebouw gestart, een indrukwekkende klus gezien de grootte van het complex. Voor de site in de Wenninckstraat zal de sloop eerstdaags starten. De uitvoering van deze werken zal gebeuren in goede afspraak met de school Immaculata zodat de toegang tot de school en de veiligheid van de leerlingen, familie en medewerkers gegarandeerd blijven.

Architectuur

In onderling overleg met de stad Ieper werd de architectuur van het gebouw ingepast in haar omgeving. Er werd gekozen voor okerkleurig parement aansluitend op de Yperiaanse klei.

