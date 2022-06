7 soldaten uit Eerste Wereldoorlog begraven op Britse militaire begraafplaats

5 Britse soldaten, 1 Duitser en 1 Canadees. Die laatste is zelfs geïdentificeerd, wat heel uitzonderlijk is. Het gaat om John Lambert. Hij was maar 16 jaar toen hij naar het front trok. Een jaar later sneuvelde hij in Langemark.

John zal in 1917 sneuvelen tijdens de derde slag om Ieper, bij een aanval bij Langemark. Hij wordt in der haast begraven. Ze zullen hem later wel ophalen. Later, dat is uiteindelijk mei 2016 geworden.

"Het is heel uitzonderlijk dat een soldaat uit de eerste wereldoorlog nog kan geïdentificeerd worden. Dat lukt maar bij 5% van de teruggevonden gesneuvelden", klinkt het.