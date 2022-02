Zeven personen zitten ondertussen al een uur vast in een attractie in Plopsaland De Panne.

Het gaat over de attractie 'Ride to Happiness by Tomorrowland' in het pretpark Plopsaland in De Panne. Vier karretjes zijn daar vastgelopen. De inzittenden zitten al een uur vast in de regen. De hulpdiensten zijn onderweg.

Of het voorval te maken heeft met de storm of een technisch deffect, is nog onduidelijk.