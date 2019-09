7 kandidaten voor bouw casino Middelkerke

Zeven bedrijven of groepen maken kans om het nieuwe casino van Middelkerke te mogen bouwen. De selectieprocedure is afgesloten.

Het oude casino op de zeedijk in Middelkerke is vorig jaar afgebroken. Aanvankelijk kreeg Testerep, een dochter van bouwgroep Willemen, de bouw van het nieuwe casino toegewezen. Dat gebeurde na een omstreden procedure, waarin Testerep het haalde van twee andere kandidaten. Maar het nieuwe gemeentebestuur, met burgemeester Jean-Marie Dedecker, verbrak het contract, "omdat ze al anderhalf jaar de ruine in puin laten liggen," klonk het toen. (Lees verder onder de video)