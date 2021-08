7 gewonden bij ongeval in Heuvelland, jonge vrouw kritiek

In Heuvelland is gisterenmiddag een jonge vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval.

Twee Franse wagens reden frontaal op elkaar in na een lichte bocht op de weg. Vijf andere inzittenden uit de tegenliggende wagen raakten lichtgewond. Zo bevestigt de politiezone Arro Ieper.

In totaal waren bij het ongeval zeven inzittenden betrokken. De vijf inzittenden van de ene wagen raakten lichtgewond. Van de twee inzittenden in de andere wagen raakte een jonge vrouw van 18 zwaargewond. Zij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd. Verschillende personen zaten gekneld en moesten door de brandweer worden bevrijd. De Rijselstraat werd een tijdje afgesloten voor het verkeer.