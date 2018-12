693 bestuurders geflitst in Izegem

“Op een aantal locaties liepen weer heel wat laagvliegers tegen de lamp”, zegt schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (N-VA). “Zo werd in de Reperstraat en in de Noordkaai een bestuurder geflitst aan 100 kilometer per uur, dubbel zo snel als de toegelaten snelheid."

“Tijdens de maand november werden in totaal bijna 8.350 voertuigen gecontroleerd tijdens 21 snelheidscontroles”, zegt commissaris van politie Carl Vyncke. “693 bestuurders kregen een proces-verbaal, of ruim 8%.”

Uit de resultaten van de snelheidscontroles blijkt dat veel autobestuurders zich niet houden aan de zone 30 in de schoolomgevingen. “Dat was opnieuw het geval in de Heilig Hartstraat waar 35 procent van de autobestuurders tegen de lamp liepen en in de Italianenlaan, waar maar liefst 60 procent van de bestuurders een proces-verbaal kreeg.”