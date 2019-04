635 extra parkeerplaatsen in centrumparking Zand

Burgemeester Dirk De fauw: "De uitbreiding maakt deel uit van een stadsvernieuwingsproject. Het Koning Albert I-park tussen 't Zand en de recent aangelegde zone met de waterpartij kant Oostmeers wordt volledig heraangelegd. Deze aanleg zal gebeuren volgens dezelfde filosofie en met dezelfde materialen als op 't Zand om zo één uniform geheel te vormen.

"Door de al gerealiseerde nieuwe waterpartijen aan weerszijden van het park werd de Kapucijnenrij opnieuw deel van de publieke ruimte. Maar met dit project wordt nog een stap verder gegaan," vervolgt De fauw. "Twee brugverbindingen over de Kapucijnenrij moeten de relatie tussen het park en de stad versterken. De bestaande verbinding ter hoogte van brasserie Gauthierz wordt opgewaardeerd door een renovatie van de brug. Op deze plek zal in het park ook een terras aangelegd worden aan het water. Ter hoogte van het Eiland wordt de historische burgverbinding opnieuw geopend door de aanleg van een nieuwe brug."

De totale kostprijs voor de uitbreiding van centrumparking Zand en de bijhorende heraanleg van het Koning Albert I-park wordt geraamd op 23 miljoen euro.

Er komen bijna 640 parkeerplaatsen bij onder ‘t Zand in ⁦@StadBrugge⁩. Met een kleine 2.000 plaatsen in totaal wordt de ondergrondse parking een van de grootste in België. Vanaf volgend jaar zullen de parkeertarieven in de hele stad ook stijgen ⁦@FocusWTV⁩ pic.twitter.com/9CZaRSUX5a

