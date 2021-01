63 kinderen en 11 leerkrachten besmet in Kortemark

Eerder waren er al 40 besmettingen vastgesteld in de scholen De Linde in Zarren en De Kreke in Kortemark. Daarom werd er beslist om afgelopen vrijdag grootschalig te testen. Uit het laboresultaat blijkt nu dat er in de Linde 40 leerlingen en 5 leerkrachten besmet zijn. In De Kreke gaat het om 23 leerlingen en 6 leerkrachten. Komende donderdag wordt iedereen opnieuw getest.

Ook twee kleuters besmet

Intussen zijn er ook al twee besmettingen in de kleuterklas in Zarren opgedoken. Alle kinderen uit het bewuste klasje moeten nu zo snel mogelijk getest worden, en alle kleutertjes van de school moeten in quarantaine. Hun ouders moeten voorlopig nog niet in quarantaine.

Lees ook: