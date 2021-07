621 witte lakens op Zeebrugse strand symboliseren verdronken migranten

Eén voor elke migrant die in het eerste trimester van dit jaar om het leven kwam in de Middellandse zee onderweg naar een beter leven in Europa. Volgens de meest recente cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) is dat aantal ondertussen al gestegen tot 827. (Lees verder onder de foto)

Met die actie wil Vluchtelingenwerk Vlaanderen België en de Europese Unie wakker schudden en aansporen om met humane en werkbare oplossingen voor mensen op de vlucht te komen. "Het huidige migratiebeleid faalt," klinkt het. De strenge Europese aanpak werkt niet en er is nood aan een Belgische voortrekkersrol. Vluchtelingenwerk Vlaanderen kaart aan dat veel migranten niet voldoen aan de hoge voorwaarden voor een visum, of buiten de criteria vallen voor gezinshereniging. "Het merendeel van hen wendt zich vervolgens tot gammele bootjes en mensensmokkelaars om Europa te bereiken. Honderden mensen verdrinken zo elk jaar in de Middellandse Zee", klinkt het.