62 nieuwe sterfgevallen door corona, 60 nieuwe ziekenhuisopnames

Er zijn de afgelopen 24 uur 62 bijkomende overlijdens door corona gerapporteerd in ons land. 60 mensen werden in het ziekenhuis opgenomen, 55 mochten dan weer het ziekenhuis verlaten.

62 nieuwe sterfgevallen

Er werden 62 nieuwe sterfgevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur*; 28 (45%) in Vlaanderen, 22 (35%) in Wallonië, en 12 (19%) in Brussel. Tevens werden er 11 sterfgevallen verwijderd als gevolg van correcties die ons door de verschillende bronnen werden doorgegeven. De melding van sterfgevallen kan enkele dagen duren.

Bij het afsluiten van de gegevensverzameling voor dit rapport werden in totaal 8.707 sterfgevallen gerapporteerd; 4 320 (50%) in Vlaanderen, 3 039 (35%) in Wallonië, en 1 348 (15%) in Brussel.

2.222 ziekenhuisbedden ingenomen

In de laatste 24 uur werden 60 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen en 55 verlieten het ziekenhuis.

Op 10 mei werden 2.222 ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-19 bevestigde patiënten, waarvan 478 bedden op intensieve zorgen; 299 patiënten hadden ademhalingsondersteuning nodig.. De voorbije 24 uur is het totaal aantal ingenomen bedden constant gebleven; het aantal ingenomen bedden op intensieve zorgen is echter toegenomen met 2 eenheden.

53.449 bevestigde gevallen

Er werden 368 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur; 199 (54%) in Vlaanderen, 131 (36%) in Wallonië, en 36 (10%) in Brussel. De gegevens over woonplaats waren niet beschikbaar voor 2 gevallen (1%).

Tot nu toe werden in totaal 53.449 bevestigde gevallen gemeld; 29 767 gevallen (56%) in Vlaanderen, 17 182 (32%) gevallen in Wallonië en 5 460 (10%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 1 040 gevallen (2%).