6,1 miljoen voor restauratie Pier Blankenberge

De wandelweg van de Pier wordt grotendeels ontmanteld, om hem daarna zo dicht mogelijk bij de historisch correcte dimensies weer op te bouwen. Daarvoor wordt teruggegrepen naar het uitzicht van de oorspronkelijke betonnen pier uit de jaren dertig. In het originele ontwerp waren de betonnen kolommen een stuk slanker dan in de huidige toestand.

Oudste pier aan Atlantische kust

De geschiedenis van de pier gaat terug tot 1894. Het is de oudste pier aan de Atlantische kust van Europa en een pareltje van art-decostijl. "De Pier van Blankenberge is deel van ons collectief bewustzijn", zegt Weyts. "Hij domineert de hele kustlijn ter hoogte van Blankenberge, maar maakt al lang niet meer de beste indruk. Op basis van de oorspronkelijke plannen gaan we de Pier nu herbouwen in wit beton, wat hem ook beter zal wapenen tegen de tand des tijds."

750.000 euro voor Blauwhuis Izegem

Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) investeert daarnaast ook 750.000 euro in het kasteeldomein Blauwhuis in Izegem. De geschiedenis van het gebouw, oorspronkelijk een pachthoeve, gaat terug tot 1544. Het domein is vandaag ongeveer 10 hectare groot en wordt gekenmerkt door een imposant kasteelgebouw in neoclassicistische stijl. Dankzij de Vlaamse premie kunnen er werken worden uitgevoerd aan het dak en aan de gevel. De zolders worden geïsoleerd, er komt isolerend glas en er wordt een efficiënter verwarmingssysteem geplaatst. Gerichte interieurwerken moeten structurele schade herstellen en vat krijgen op de vochthuishouding. Na alle werken kan het kasteel ingericht worden als een kantoorgebouw. Het koetshuis zal uitgebaat worden als horeca.