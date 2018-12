60.000 beelden op vernieuwde site 'Westhoek verbeeldt'

De website van de digitale erfgoedbank ‘Westhoek verbeeldt’ werd opgefrist. Het geheel kreeg een nieuwe, lay-out en stijl en is beter aangepast aan het gebruik op mobiele toestellen.

Een strak design met gele en zwarte accenten zorgt voor een mooi contrast met de beelden van toen. Het nieuwe logo ligt in dezelfde lijn.

“Met de nieuwe website kan nu nog beter ingespeeld worden op de sociale media” vertelt Simon Aneca van Cultuurdienst Kortemark. “Vandaar dat we een toffe sociale-mediacampagne lanceren die de vernieuwde website mee moet promoten”. Daarvoor doet ‘Westhoek verbeeldt’ beroep op Roger. Roger is een fictieve reizende reporter die de voorbije 80 jaar de Westhoek doorkruiste, op zoek naar sprekende gebeurtenissen die hij vereeuwigde met zijn fototoestel.

Shari Platteeuw van erfgoedcel CO7 en Dieter David van Achthoek gaan verder: “Onder de titel ‘Roger was erbij’, posten we een tweetal weken enkele van deze beelden op onder meer Facebook. Aan ieder beeld is een vraag gekoppeld. Wie het juiste antwoord kent, maakt kans op een prachtige draagtas van Roger. De antwoorden zijn terug te vinden bij de beschrijving van de beelden op de website. Wie zoekt die vindt!”

Missie

De missie van ‘Westhoek verbeeldt’ is onder meer oud beeldmateriaal uit de Westhoek op te sporen, te bewaren en zo veel mogelijk te ontsluiten. Momenteel staan meer dan 60.000 beelden online, allemaal met hun eigen verhaal. Die collectie van oude beelden geeft, samen met het achterliggende verhaal, een bijzondere inkijk in de geschiedenis van de Westhoek. Dat deze werking tot stand komt dankzij de inzet van talloze vrijwilligers, is uniek te noemen.

“We gaan continu op zoek naar nieuwe manieren om de werking van ‘Westhoek verbeeldt’ in de kijker te plaatsen. Vandaar dat het idee ontstond om de website aan te pakken en het logo in een nieuw jasje te stoppen” vertelt Shari. Dieter beaamt; “We willen met de nieuwe website ook nieuwe gebruikers aanspreken. Zo kunnen we het erfgoed van de Westhoek de aandacht geven die het verdient.”