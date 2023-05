600 senioren nemen deel aan jaarlijkse sportdag

Meer dan 600 West-Vlaamse ouderen hebben in Zwevezele deelgenomen aan de jaarlijkse seniorensportdag. De weergoden wilden niet echt meewerken, maar de regen kon de senioren niet tegenhouden. Want bewegen is gezond.

De seniorensportdag vond plaats in sporthal De Zwaluw. De sportdag is een jaarlijkse traditie in één van de zestien gemeenten van de regio Midwest.

"Er zijn wandeltochten, fietstochten, maar indoor is hier van alles te beleven," zegt schepen van sport Jens Danneels. "We proberen wel sporten te zoeken die aanleunen in de leefwereld van de actieve senioren en valpreventie die hoort daar zeker bij." Ook darts bleek vanmiddag een populaire sport, daar zal de huidige dartshype niet vreemd aan zijn. Bij de volksspelen lag de focus dan weer op de fijne motoriek. (lees verder onder de foto)

De seniorensportdag sluit af met een dansavond.