600 mensen zingen samen kerstliederen

In Brugge is er nog altijd volop kerstsfeer. De Sint-Walburgakerk liep gisteravond aardig vol voor de jaarlijkse kerstsamenzang.

Zo’n 600 mensen zongen er uit volle borst kerstliederen mee. Voor velen een nostalgisch moment.

Martine Simoen: “Vroeger toen ik jong was, zongen mensen veel samen. Ik vind dat een heerlijk gevoel. Er is veel mooie muziek bij. De meeste liedjes hebben wij geleerd op school of van onze ouders.

Paul Deloof: “Het is een traditie van vroeger. Je maakt dat niet veel meer mee, die oude kerstliederen. Dat doet toch iets met een mens.”

Christiane Vandenbroele: “Ik hou van die kersliederen en ik wil dat doorgeven aan de kinderen. Die nostalgie wil ik doorgeven. Er zitten helaas niet veel jonge mensen in de kerk.”