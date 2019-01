60 teckels geteld tijdens huiszoeking

Buurtbewoners klaagden al langer over milieu- en lawaaioverlast. In de bewust woning trof de politie een zestigtal teckels aan, terwijl je zonder maar vier dieren mag houden. De eigenaar van de teckels is ook niet in regel met de wet op de fokkerij. Over de toestand van de dieren had de inspectie dierenwelzijn geen opmerkingen: de teckels zijn verzorgd, krijgen voldoende eten en zitten ook niet in een te krappe behuizing.

De dieren zijn niet in beslag genomen en de eigenaar krijgt nu een week de tijd om een oplossing te zoeken voor het te grote aantal honden. Daarna volgt een nieuwe controle.