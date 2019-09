60 sommeliers kiezen beste Belgische wijnen

In hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge zijn vanmiddag opnieuw de beste Belgische wijnen verkozen.

In alle stilte proefden 60 sommeliers maar liefst 180 wijnen in Ter Groene Poorte in Brugge, onder hen ook West-Vlamingen zoals Charlotte Crul van Cuinese 33, het restaurant in Knokke met één michelinster.

De wedstrijd bestaat intussen vijftien jaar en begon met slechts 20 stalen. De medailles zijn tegenwoordig erg gegeerd. Guy Van Neste, Vereniging Vlaamse Sommeliers: “We moeten een beetje chauvinistisch zijn. We maken in België echt mooie wijnen. We hebben al veel wijnen die het in wedstrijden halen van Franse wijnen. De wijnen bij ons zijn in opmars, ook door het klimaat. Ook in West-Vlaanderen zijn er veel nieuwe wijndomeinen, in Oostkamp bijvoorbeeld, maar ook aan de kust is men bezig.”