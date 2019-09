60 keukentoestellen gestolen uit nieuwbouwproject Oostende

Voor de tweede keer in een maand tijd heeft een dievenbende zwaar toegeslagen op een verkaveling in aanbouw. Deze keer hebben ze in het project Duinen Oostende een zeventigtal keukentoestellen en verwarmingsinstallaties gestolen uit acht huizen.

In de verkaveling vlakbij het Duinenkerkje bouwen ze 87 ééngezinswoningen. De eerste acht leveren ze volgende maand op De keukens zijn al geïnstalleerd, en dat is blijkbaar ook een dievenbende niet ontgaan. In de nacht van dinsdag op woensdag braken ze er in. De buit is enorm: tientallen keukentoestellen en verwarmingsinstallaties.

Klaar voor installatie

“Ze gingen daarbij heel vakkundig tewerk. Alle kabels werden doorgeknipt, zodat ze de toestellen konden meenemen”, zucht projectontwikkelaar Nicolas Van Ravels. “Van één van deze woningen stonden de toestellen klaar om geïnstalleerd te worden. Onze medewerkers stelden vast dat die verdwenen waren. Wat later zagen ze dat in de zeven andere woningen was ingebroken en alle geïnstalleerde keukentoestellen eruit gesleurd waren”, vertelt Maxim Goossens van het plaatsingsbedrijf uit Oostkamp. Het gaat om ovens, microgolfovens en kookplaten uit de kasten en keukentabletten.

30.000 euro

“We zijn nog volop de schade aan het inventariseren. Die zal zeker oplopen tot 30.000 euro. We zullen samen met de bouwheer en de verzekering zoeken naar een oplossing”. Van de firma De Preter uit Oostende, die instaat voor de sanitaire voorzieningen, zijn uit alle huizen de verwarmingsketels gestolen. Volgens de politie, die een onderzoek is gestart, gaat het in totaal om een zeventigtal keukentoestellen en verwarmingsinstallaties. “Dit is bijzonder vervelend”, zegt projectontwikkelaar Nicolas Van Ravels. “We hebben vooraf alle nodige veiligheidsmaatregelen genomen. Het is jammer dat er dan zulke zaken gebeuren."