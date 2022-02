6 wagens betrokken bij ongeval op E17 in Waregem

De E17 richting Gent is zaterdagavond tussen Deerlijk en Waregem een tijdlang afgesloten na enkele ongevallen. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Er waren zes voertuigen betrokken en raakten vier mensen lichtgewond.

Iets voor 21.00 uur botsten twee voertuigen tegen elkaar op de E17 richting Gent, net voor de afrit Waregem. Een van de twee wagens werd nadien nog eens aangereden door twee andere wagens. Een vijfde en zesde voertuig zouden daarbij ook schade opgelopen hebben. Vanwege de brokstukken op de snelweg werd de E17 richting Gent in Deerlijk volledig afgesloten en moesten de auto's een omleiding volgen.

Geen levensbedreigende verwondingen

Vier personen moesten naar ziekenhuizen in Waregem en Kortrijk overgebracht worden, maar liepen geen levensbedreigende verwondingen op. Iets meer dan een uur later konden wagens die in de file stonden, passeren langs de pechstrook en rond middernacht werd de volledige rijbaan opnieuw vrijgegeven.